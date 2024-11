Predsednica republike na uradnem obisku v Združenih arabskih emiratih Lokalec.si Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v nedeljo in ponedeljek na uradnem obisku v Združenih arabskih emiratih, kjer se bo srečala s predsednikom države, šejkom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom, in s predsednikom Federativnega nacionalnega sveta Sakrom Gobašem. Glavne teme pogovorov bodo nadgradnja dvostranskih odnosov ter krepitev sodelovanja na političnem in gospodarskem področju, prav tak ...

Sorodno