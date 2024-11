Do 15. oktobra pijani vozniki povzročili 1190 nesreč in 13 smrti RTV Slovenija Letos so do 15. oktobra opiti vozniki povzročili 1190 nesreč oziroma en odstotek več kot v enakem obdobju lani. Umrlo je 13 udeležencev, kar je dva manj kot v enakem obdobju lani, a hkrati tudi za polovico manj kot v 2020, kažejo podatki AVP-ja.

