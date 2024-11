GONG District: Gorica in Nova Gorica se povežeta v celodnevnem glasbenem praznovanju RTV Slovenija Na različnih lokacijah v Novi Gorici in italijanski Gorici danes poteka celodnevno čezmejno glasbeno praznovanje, ki so ga poimenovali GONG District. Gre za prvega v seriji dogodkov, ki jih platforma GONG pripravlja v letu evropske prestolnice kulture.

