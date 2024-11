Tanja Fajon poudarila pomen sodelovanja med Afriško in Evropsko unijo SiOL.net Zunanja ministrica Tajna Fajon se je na sedežu Afriške unije (AU) v etiopski prestolnici Adis Abeba sešla z namestnico predsednika AU Monique Nsanzabaganwa ter poudarila pomen sodelovanja med AU in Evropsko unijo. Ob tem je obiskala tudi urad ZN za ženske v Etiopiji in ustanovo Don Bosco, kjer pomagajo otrokom z ulice.

