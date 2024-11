V napadu z nožem v italijanski bolnišnici več ranjenih Primorske novice V bolnišnici v mestu Cittadella na severu Italije je moški danes z nožem napadel ljudi in pri tem štiri ranil. Napadalca so onesposobili z elektrošokom in ga pridržali.

