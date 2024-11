Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem nemočna proti Juventusu 24ur.com Nogometaši Juventusa so na tekmi 11. kroga italijanskega državnega prvenstva v gosteh ugnali Udinese z 2:0. Pri slednjemu je Jaka Bijol prejel rumeni karton in igral do 88. minute, Sandi Lovrić pa je odigral prvi polčas. Davida Pejičića ni bilo v kadru Videmčanov.

