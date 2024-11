Kralji klonili po kazenskih strelih, Kopitar vpisal novo točko Sportal V hokejski ligi NHL so bili Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings na delu že v soboto zvečer po slovenskem času, ko so na domačem ledu v dvorani Crypto.com pričakali Chicago Blackhawks, trenutno najslabšo ekipo zahodne konference. Gostje so zmagali po kazenskih strelih s 4:3. Ponoči je na delu tudi Aleksander Ovečkin, ki lovi rekord lige po številu doseženih golov. V Tampe...

