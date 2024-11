Spodrsljaj Monaca, PSG po golu Dembeleja na plus 6 Sportal Z obračunom med Monacom in Angersom se je v petek začel deseti krog francoskega prvenstva. Monačani so izgubili z 0:1, sicer ostali na drugem mestu, a zdaj za vodilno ekipo zaostajajo že za šest točk. PSG je namreč v soboto z 1:0 premagal Lens. Edini gol na tekmi je že v četrti minuti dosegel Ousmane Dembele.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Anže Kopitar

Matjaž Kek