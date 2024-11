Zaradi dežja kvalifikacije prestavili v čas nedeljskega zajtrka Sportal V soboto ob 19. uri bi se morale na dirkališču Jose Carlos Pace v Interlagosu začeti kvalifikacije za nedeljsko 21. dirko prvenstva formule 1, a so začetek zaradi močnega dežja večkrat zamaknili. Ob 20.45 so nato le sporočili, da so kvalifikacije dokončno prestavljene in sicer na nedeljo zjutraj ob 7.30 po lokalnem času (11.30 po srednjeevropskem). Na zgodnejšo uro pa so prestavili dirko - na 12.3...

Sorodno







Omenjeni formula 1 Najbolj brano Osebe dneva Nik Simšič

Žiga Pance

Primož Roglič

Tanja Fajon

Tadej Pogačar