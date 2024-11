Cleveland in Oklahoma še brez praske, kako bo tokrat? Sportal V košarkarski ligi NBA dve moštvi v novi sezoni še ne poznata poraza. Na vrhu zahodne konference so košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, ki so dobili vseh pet uvodnih tekem, na vzhodu kraljujejo Cleveland Cavaliers s šestimi zmagami. Ta zmagovita niza bodo ponoči poskušali prekiniti košarkarji Los Angeles Clippers in Milwaukee Bucks.

