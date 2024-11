Po Arsenalu izgubil še Manchester City, Liverpool se je rešil Sportal Londonski Arsenal je na uvodni tekmi 10. kroga angleške premier lige doživel drugi ligaški poraz sezone. Šved Alexander Isak je že v 12. minuti zadel za zmago Newcastla z 1:0. Nato sta bila na delu vodilni Manchester City in drugi Liverpool. Sinjemodri so po izpadu iz ligaškega pokala zdaj izgubili še Bournemouthom (1:2). Tudi redsi so zaostajali z 0:1, a v drugem polčasu pripravili preovraz za zmago nad Brightonom z 2:1.

