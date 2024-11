Fajonova s predstavniki Afriške unije in OZN o varnostnih in klimatskih izzivih ter vlogi žensk Lokalec.si Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je v prestolnici Etiopije Adis Abebi srečala s predstavnico Afriške unije in Organizacije združenih narodov (OZN). Obiskala je tudi otroke, za katere skrbijo v selezijanskem centru Don Bosco.

V pogovoru z namestnico predsedujoče komisije Afriške unije Monique Nsanzabaganwa je ministrica Fajon poudarila izjemen pomen sodelovanja med Afriško un ...

Sorodno

























Omenjeni Evropska unija

Tanja Fajon

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Žiga Pance

Nik Simšič

Tanja Fajon

Primož Roglič

Manca Izmajlova