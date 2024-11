Bagnaia povedel pred Martinom preden je dirko po grdem trčenju prekinila rdeča zastava 24ur.com Po sobotni zmagi na sprinterski dirki in ničli Francesca Bagnaie je Jorge Martin svojo prednost v skupnem seštevku povečal na 29 točk. V primeru, da na glavni dirki osvoji vsaj devet točk več kot Bagnaia, bo 26-letnik v Maleziji že lahko proslavljal do sedaj največji uspeh v karieri. Aktualni svetovni prvak bo to skušal preprečiti in njegovo slavje odložiti vsaj do zadnjega prizorišča sezone. Jut...

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Žiga Pance

Nik Simšič

Robert Golob

Kevin Kampl