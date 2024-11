Prebivalci Novega Sada po nesreči zahtevajo resnico in prevzem odgovornosti RTV Slovenija Prebivalci Novega Sada po nesreči na železniški postaji, kjer se je v petek zrušil betonski nadstrešek in pokopal 14 ljudi, sporočajo, da je dovolj sprenevedanja in prikrivanja, zahtevajo resnico in prevzem odgovornosti.

Sorodno