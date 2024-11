Zimska oprema se 15. novembra vrača na avtomobile. AMZS: Dovolj hladno je že zdaj. RTV Slovenija Bliža se 15. november, ko morajo po zakonu biti vozila opremljena z zimsko opremo. Trenutne temperature, zlasti ponoči in zjutraj, so že opomnik, da so za varno vožnjo ustreznejše zimske pnevmatike, so sporočili iz AMZS-ja.

Sorodno





Omenjeni AMZS

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Robert Golob

Marjan Šarec

Marta Kos