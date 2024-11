Zagorelo na težko dostopnem terenu doline Završnice, pomaga tudi helikopter SV SiOL.net S kranjske policijske uprave so sporočili, da je v soboto okoli 14.30 zagorelo na strmem in težko dostopnem gozdnem pobočju hriba Kurica nad Završnico. Po doslej znanih podatkih so gasilci s pomočjo helikopterja Slovenske vojske včeraj požar omejili, danes pa z gašenjem nadaljujejo.

