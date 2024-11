V 14. krogu prve lige se v športnem parku Lendava od 17.30 naprej merita Nafta in Koper. Lendavčani so že precej zaostali za rešilnim osmim mestom, zato je sedaj najprej glavna naloga, da se obdržijo v pogojno varni coni pred Domžalami, ki so zadnje in za Nafto trenutno zaostajajo dve točki. Jasno pa je, da je Koper, ki je tretji, na tokratni tekmi favorit. Spremljajte z nami!