V ponedeljek začetek prenove šrajerske avtoceste med Konjicami in Dramljami RTV Slovenija V ponedeljek bodo stekla prva dela za celovito obnovo odseka štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Obnovitvena dela, ki jih bodo po pogodbi za 61,6 milijona evrov brez davka izvedli Pomgrad, CGP in Iskra, naj bi trajala do leta 2026.

