Skušali rešiti premoženje in se pri tem nadihali dima, eden utrpel opekline 24ur.com Kriminalisti Policijske uprave Celje in strokovnjak iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija so opravili ogled požarišča v Belovem. Ugotovili so, da je do požara prišlo zaradi kratkega stika na električni napeljavi v objektu. Tuja krivda je izključena. Nastala škoda je visoka, so še sporočili s Policije.

