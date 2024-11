Petkrat rdeča zastava, Norris na prvem, Verstappen na 17. štartnem mestu Sportal Na enem kultnih dirkališč formule 1 Autodromo Jose Carlos Pace poteka deževna velika nagrada Brazilije. V soboto odpovedane kvalifikacije so začeli v nedeljo ob 7.30 po lokalnem času. Na mokrem so trajale kjar uro in 45 minut, saj so bile petkrat prekinjene z rdečo zastavo. V prvem delu je v zaščitne gume zletel Franco Colapinto, v drugem najprej zmagovalec dirke v Mehiki Carlos Sainz in nato še L...

Omenjeni Brazilija

Fernando Alonso

formula 1 Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Tadej Pogačar