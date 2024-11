Meteorološka agencija je danes za pokrajino Valencija, ki so jo pred dnevi opustošile silovite poplave, izdala rdeče opozorilo zaradi nevarnosti novih obilnih padavin. Oblasti so prebivalce območja posvarile, naj zvečer ne zapuščajo domov. Policija je v mestu Valencia in okolici obveščala celo s pomočjo megafonov.



Več na Svet24.si