Ognjeni zublji 'pogoltnili' potniški vlak, vzrok požara še ni znan 24ur.com Na obrobju nemške prestolnice je potniški vlak s tremi vagoni zajel obsežen požar. Plameni so vzplamteli, ko je bilo v vagonih še vedno več potnikov. Požar so sicer naposled uspeli pogasiti, preiskovalci pa zdaj ugotavljajo, zakaj je do njega sploh prišlo.

