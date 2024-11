Minuli vikend se je na gozdni poti pod Toškim Čelom v občini Ljubljana zgodila tragična nesreča. Pohodnica je naletela na osebo, ki ni kazala znakov življenja Na kraj dogodka so prispeli gasilci GB Ljubljana, reševalci GRS Ljubljana in ekipa NMP Ljubljana, ki so osebo poskušali oživljati, vendar je bila reanimacija žal neuspešna. Pokojnika so nato prenesli do ceste, kjer ga je prevzela pogrebna služba, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.