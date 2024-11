Piše: SloŠolar Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost in mladino. “S tem sklicem želimo opozoriti vladno koalicijo, da realno stanje v šolstvu kaže na to, da že bijemo plat zvona,” je na današnji novinarski konferenci povedala Alenka Helbl. Pred dnevi je predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojca Mi ...