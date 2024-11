Osumljenec za dvojni umor in posiljevalec, 65-letni Alija Balijagić, je še vedno na begu. Na terenu so vse razpoložljive sile, prebivalci pa na smrt prestrašeni. V soboto so se pojavile informacije, da se osumljenec nahaja v Prijepolju v Srbiji.



Več na Svet24.si