Numeroskop za teden od 4. do 10. novembra 2024 zurnal24.si Še malo in norija veselega decembra bo tu. Naj bodo dnevi novembra obrnjeni v našo notranjost, v nas same. Dokler sami sebi ne prisluhnemo, ne moremo pričakovati, da bomo prejeli globoke duhovne uvide.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Roman Leljak

Marta Kos

Metod Pevec