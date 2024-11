Na direktoratu Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, kamor se je odpravila delegacija ministrstva za digitalno preobrazbo, pozdravljajo odločitev Slovenije, da se za sredstva za projekt superračunalnika in tovarne umetne inteligence poteguje v dveh prijavah. S prijavo na razpis si Slovenija obeta sodelovanje s tujimi strokovnjaki in potencialnimi investitorji, pa tu ...