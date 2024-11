Smele napovedi Vučića: Do leta 2027 želimo izpolniti vse pogoje za članstvo v EU N1 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavil, da so si srbske oblasti zadale nalogo, da do leta 2027 izpolnijo vse kriterije za članstvo v Evropski uniji. S tem se je odzval na širitveno poročilo EU, ki ga je ocenil kot korektnega, med neizpolnjenimi obveznosti pa je izpostavil vprašanja s področja zunanje politike.

