12-letnik dosegel, da bodo newyorški otroci na božične počitnice odšli dan prej RTV Slovenija V New Yorku je učenec zagnal peticijo, naj se božične počitnice letos začnejo dan prej kot običajno. Ker bi se počitnice začele v torek 24. decembra, bi namreč številni otroci v ponedeljek ostali doma. Njegovo pobudo so sprejele tudi mestne oblasti.

