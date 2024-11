Začenja se povezava štirih primorskih vodovodov. Gre za največji vodooskrbni projekt pri nas. RTV Slovenija V okviru programskega sveta za zagotovitev oskrbe s pitno vodo so se zbrali župani 12 občin obalno-kraške in primorsko-notranjske regije. Potrdili so osnutek dokumenta, ki predvideva graditev novih vodnih omrežij in zmanjševanje izgub vode.

