Šefčović na zaslišanju zagotovil, da si bo prizadeval za enotnost EU-ja. Prejel naj bi podporo. RTV Slovenija Kandidat za evropskega komisarja za trgovino in ekonomsko varnost Maroš Šefčovič je evropskim poslancem in poslankam zagotovil, da si bo pri svojem delu prizadeval za enotnost EU-ja. Šefčovič naj bi prejel podporo poslancev in poslank.

