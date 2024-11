Sašo in Peter sta končno pritisnila zlati gumb Zadovoljna.si V zadnji avdicijski oddaji šova Slovenija ima talent sta 13-letni Paula in Urša nastopili s točko s kiji. Žirija je menila, da njun nastop ni bil prepričljiv, saj nista delovali usklajeno. Kljub temu sta ju voditelja Sašo in Peter presenetila s pritiskom na zlati gumb, kar jima je omogočilo napredovanje v polfinale.

