Ugriz strupene kače: Modras ugriznil mladoletno dekle Lokalec.si V petek popoldne so v Regijskem centru za obveščanje Ilirska Bistrica dobili klic o ugrizu kače na Velikem Razborju, poročajo Primorske novice. Mlajše dekle je najverjetneje ugriznil modras, še pišejo Primorske novice, ki so neuradno izvedele tudi, da se je dekle s sorodnikom sprehajalo po planjavi s psom. Ta je kačo najverjetneje prestrašil, se nato umaknil, kača pa je dekle ugriznila v nogo. Go ...

Sorodno



Omenjeni Facebook

Ilirska Bistrica Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Luka Dončić

Anže Kopitar

Robert Golob

Janez Janša