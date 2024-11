Minister za vzgojo in izobraževanje in glavni tajnik SVIZ po sestanku podala skupno izjavo za medije Vlada RS Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj in glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) Branimir Štrukelj sta se sestala na uvodnem srečanju in po sestanku predstavnikov ministrstva in sindikata podala skupno izjavo za medije.

