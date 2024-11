“Poglejte, vi ste to naročili junija, avgusta ste dobili na mizo. Volivci smo bili brez alternativ, vi ste pa imeli papirje in študijo gospoda Mervarja na mizi in je niste dali v javnost” PORTAL PLUS Voditeljica Odmevov na TV Slovenija, Rosvita Pesek, je ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra v živo “zasačila” pri sprenevedanju, lažeh okoli študije glede upravičenosti izgradnje JEK 2, ki jo je očitno načrtno skrival v predalu in posledično vplival na preklic referenduma. (Vir: Odmevi, TVSLO1) Video

Sorodno



Omenjeni referendum Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Janez Janša

Luka Dončić

Klemen Bunderla

Anže Kopitar