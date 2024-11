Medvedek se tokrat potepa po Peruju Primorske novice Konec tedna bodo v Veliki Britaniji in na Irskem začeli predvajati film Paddington in Peru. Predpremierne projekcije tretjega filma o medvedku sta se v nedeljo v Londonu udeležila tudi oskarjevka Olivia Colman in Antonio Banderas, ki igrata v filmu v režiji Dougala Wilsona, v katerem se Paddington vrača v svojo domovino.

Sorodno Omenjeni Antonio Banderas

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Janez Janša

Luka Dončić

Klemen Bunderla

Anže Kopitar