Prek spleta najpogosteje kupujemo oblačila in čevlje Primorske novice V prvem letošnjem četrtletju je prek spleta nakupovalo 54 odstotkov oseb, starih med 16 in 74 let. To je za odstotno točko več kot v enakem obdobju lani. Dve tretjini teh kupcev sta kupili oblačila, čevlje ali modne dodatke, tretjina pa jih je sklenila ali podaljšala naročnino na digitalne storitve, je danes objavil statistični urad.

