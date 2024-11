V Rimu izpraznili vodnjak Trevi in postavili nadomesten bazen za kovance #foto SiOL.net Kdor se je te dni potikal po Rimu, je verjetno naletel na presenečenje. Mestne oblasti so pred izrednimi restavratorskimi deli namreč izpraznile znameniti vodnjak Trevi in ga ogradile, za turiste pa so postavile nadomesten bazen, kamor lahko vržejo svoje kovance.

