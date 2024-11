Združili so moči in posneli kar dva nova videospota Zadovoljna.si Dejan Dogaja in skupina Skater predstavljajo dva nova videospota, v katerih sta se jim pridružila tudi slovenski deskar na snegu Rok Marguč in nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc. "Nismo se mogli odločiti, katero pesem naj posnamemo, zato smo posneli kar obe. Predstavljamo vam Kamikaze in Bum, bum, bum," sporočata skupina Skater in Dejan Dogaja.

Sorodno

Omenjeni Cene Prevc

Rok Marguč Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Lojze Peterle

Klemen Boštjančič

Tanja Fajon

Matej Tonin