V Nemčiji in na Poljskem racija proti skrajnim desničarjem Primorske novice V nemški zvezni deželi Saška in na Poljskem so v okviru racije proti skupini skrajnih desničarjev pridržali osem ljudi in preiskali 20 objektov, so danes sporočili z nemškega zveznega tožilstva. V racijah so pridržali tudi člana skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). Preiskave so izvedli tudi v Avstriji.

