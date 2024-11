Zgodilo se je, kar se je moralo zgoditi: NSi zapustil njen ustanovni član Demokracija Piše: C. R. Dolgoletni član NSi, njihov nekdanji evropski poslanec ter predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle je izstopil iz NSi. Stranko je o tem obvestil v ponedeljek, je na družbenem omrežju X zapisal prvak stranke Matej Tonin, do katerega je bil Peterle sicer v zadnjih tednih kritičen. “Njegov izstop obžalujemo,” je komentiral Tonin. Lojze Peterle je bil eden najvidnejših in ustano

Sorodno