Nemško sodišče je tihotapca ljudi in povzročitelja prometne nesreče s smrtnim izidom obsodilo na 15 let zapora. Moški, rojen v Siriji, je lani oktobra na Bavarskem med tihotapljenjem migrantov poskusil pobegniti in pri tem povzročil prometno nesrečo s sedmimi smrtnimi žrtvami.