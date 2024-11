Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zaradi izgube zaupanja odstavil Joava Galanta s položaja obrambnega ministra in ga zamenjal z Izraelom Kacem, ki je doslej vodil zunanje ministrstvo. V več izraelskih krajih so se medtem danes oglasile sirene, ki svarijo pred napadi, izraelska vojska pa je sestrelila več dronov in raket po več vaseh na jugu Libanona. Hezbolah je ponovno napadel izraelska vo ...