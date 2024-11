V več izraelskih krajih so se oglasile sirene, ki svarijo pred napadi, izraelska vojska pa je sestrelila več dronov in raket po več vaseh na jugu Libanona. Hezbolah je medtem ponovno napadel izraelska vojaška oporišča na severu, proiranske milice iz Iraka pa so sporočile, da so izvedle šest napadov na Izrael.