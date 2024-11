Veleposlanik Samuel Žbogar je na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN) povedal, da je določitev končnega statusa območja Abyei nujna in zahteva močno politično voljo oboje Sudana in Južnega Sudana. Na zasedanju so se osredotočili na Abyei, ki si ga lastita obe državi.