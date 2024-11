Zaradi suma utaje davkov preiskali Netflixove prostore v Parizu in Amsterdamu Primorske novice Ponudnik pretočnih storitev Netflix se je v Evropi znašel pod drobnogledom zaradi suma utaje davkov. Preiskovalci so zaradi suma davčne goljufije in dela na črno preiskali Netflixove prostore v Parizu in Amsterdamu.

Sorodno Omenjeni Francija

Nizozemska Najbolj brano Osebe dneva Lojze Peterle

Klemen Boštjančič

Janez Janša

Matej Tonin

Robert Golob