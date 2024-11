Os zla – nekoč in danes Demokracija Piše: Keith Miles Vsi prepoznamo strašno zlo, ko beremo ali slišimo o njem. Najnovejši primer je bil morilski napad na nedolžne judovske veseljake pred enim letom, ki so mu sledili umori otrok, pohabljanje, posilstva in ugrabitve. Večkratni primeri zla. A kot bo razkril vsak pregled slovarja ali tezavra, obstaja veliko različnih stopenj zla, od slabega do nepravilnega moralnega vedenja, korupcije, ...