Z umetno inteligenco oživlja stare fotografije 24ur.com Imate tudi vi doma malce zbledelo fotografijo prababice ali pradedka? Si predstavljate, da bi fotografije, stare sto ali več let, oživele in se začele premikati, kot bi bile posnetki? S pomočjo umetne inteligence Nizozemec oživlja stare fotografije in mnogim vzbuja močna čustva, zato je povpraševanje po tej tehnologiji veliko.

