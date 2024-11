Znani podrobnejši podatki nove Pogačarjeve pogodbe 24ur.com Za slovenskim kolesarjem Tadejem Pogačarjem je neverjetna sezona, v kateri je slavil na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu. S tem si je pri ekipi UAE Emirates prislužil novo zajetno pogodbo do leta 2030. V petih letih bo prejel 50 milijonov evrov, odkupna klavzula pa se lahko povzpne tudi do 200 milijonov.