Iga Swiatek izgubila in leta ne bo končala kot številka 1 Sportal Coco Gauff je v drugem krogu oranžne skupine zaključnega turnirja najboljših teniških igralk v Rijadu s 6:3 in 6:4 premagala Igo Swiatek in si že zagotovila nastop v polfinalu, hkrati pa Arini Sabalenka omogočila, da bo tudi ob koncu leta prva na lestvici WTA.

